صاروخ “سبيس إكس” الفضائي الجديد يقوم بمهمة سعودية

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

قررت شركة SpaceX للخدمات والرحلات الفضائية إطلاق الرحلة الرسمية الأولى لصاروخها العملاق Falcon Heavy، التي تصادف اليوم السابع من أبريل، وسيتم خلالها حمل القمر الصناعي السعودي Arabsat-6A المتخصص في خدمات الاتصالات، ورفيقه الصغير Hellas Sat 4/SaudiGeoSat-1، وكلاهما جزء من برنامج الاتصالات السعودي Arabsat-6G.

ويتركز استخدام قمر Arabsat-6A على إطلاق خدمات الإنترنت والبث التلفزيوني والاتصالات المشفرة وخدمات الموبايل إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وذلك بمجرد وصوله إلى المدار المخصص للأقمار ذات المهام الجغرافية، محمولًا على أحدث إصدارات صاروخ سبيس إكس Block 5 Falcon Heavy.

Advertisements

وكانت المهمة التجريبية الأولى لصاروخ “فالكون هيفي” هي حمل سيارة تيسلا Roadster وكذلك سترة الفضاء الجديدة Starman في رحلتهما إلى المريخ خلال فبراير الماضي، وكانت مهمة افتتاحية للاحتفال بإطلاق الصاروخ العملاق.

ويحمل أحدث إصدارات الصاروخ قدرة أكبر بنسبة 10% من الإصدارات السابقة، وهذا سيرفع قوة الإطلاق الخاصة بالصاروخ، ما سيزيد من معدل الأمان الخاص بالصاروخ خلال خروجه من الأرض متجهًا نحو وجهته في الفضاء الخارجي.