“واتساب”: ميزة جديدة للحد من الانتشار العشوائي للرسائل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

أظهرت النسخة التجريبية الأحدث من تطبيق التراسل الفوري “واتساب” أن الخدمة تعمل على اختبار ميزة جديدة الهدف منها الحد من انتشار الأخبار المضللة والإشاعات بشكل واسع وعشوائي.

وقال موقع WABetaInfo، المتخصص في رصد المزايا التجريبية في تطبيق واتساب على نظامي أندرويد وآي أو إس، إنه وجد أن الإصدار التجريبي ذا الرقم 2.19.86 لنظام أندرويد وذا الرقم 2.19.40.23 لنظام آي أو إس أصبح يتضمن ميزة “أكثر الرسائل المحولة شيوعًا” أو “الرسائل المحولة كثيرًا” Frequently Forwarded Messages في المجموعات، التي رُصدت في الإصدار 2.19.80.

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ومع الإصدار التجريبي الأحدث 2.19.97، الذي بدأ إطلاقه السبت، بدأت “واتساب” اختبار ميزة جديدة في المجموعة تسمح بمنع إرسال الرسائل المحولة كثيرا في المجموعة.

وقال الموقع إن الخيار الجديد سوف يظهر مستقبلًا ضمن إعدادات المجموعات، ولا يمكن لأي أحد رؤيته إلا مشرفو المجموعات. ويظهر الخيار باسم “الرسائل المحولة كثيرًا”، ومن هناك توضَح الميزة بأنها “اختر للسماح للمشتركين بإرسال الرسائل المحولة كثيرا في هذه المجموعة” وفي الأسفل “السماح” و”عدم السماح”.

ووفقًا لموقع WABetaInfo، فإن ميزة التحكم بإرسال الرسائل المحولة كثيرا متاحة حاليا في النسخة التجريبية من التطبيق على نظام أندرويد فقط، ولم تظهر في النسخة التجريبية الخاصة بنظام آي أو إس المشغل لهواتف آي فون الذكية من آبل.