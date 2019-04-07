قرية ألمانية تستعين بالقوارب لإيصال البريد منذ 120 عاما

يُعَد إيصال البريد بالقوارب طريقة تقليدية منذ نحو 120 عاما بقرية صغيرة في منطقة سبريفالد شرق ألمانيا جنوبي العاصمة برلين،وفقا للعين الإخبارية.

وتقول ساعية البريد، أندريا بونار، إن سكان القرية ودودون للغاية كما هو حال زبائنها في المدن، مؤكدة أنهم يعيشون حياة مختلفة، حتى إن الأطفال أطلقوا عليها لقب "قارب البريد".

وتقود بونار قاربها الخشبي مستخدمة مجدافا طويلا لتسييره لتقدم الخدمة البريدية لنحو 65 منزلا، بعضها لا يمكن الوصول إليه إلا بالقارب، لوقوعها بجزيرة صغيرة تحيط بها القنوات المائية الضيقة من كل جانب.

وأوضحت أنها تؤدي عملها في الصباح بالسيارة ببلدة لوبيناو المجاورة، وتكون محاطة بالضوضاء في تلك البلدة التي يعيش فيها 16 ألف شخص، مشيرة إلى أنها عندما تنتقل للعمل على القارب، تشعر بالاسترخاء والراحة، وقد يصل وزن ما تحمله في القارب من بضائع إلى 31 كيلوجراما.

وفي فصل الشتاء، يجري إيصال البريد بالسيارة إلى أقرب نقطة من منازل سكان المنطقة، قبل أن يضطر ساعي البريد لنقله إلى المنازل سيرا على الأقدام، عبر جسور من الخشب أحيانا ما تكون زلقة بفعل جليد الشتاء.