دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات جديدة تكشف عن مواصفات الكاميرة في iPhone 11 ظهر على التقنية بلا حدود.

رصدت أحدث التسريبات المصورة التي يشاع إلى أنها تعود لهيكل هاتف iPhone 11، حيث تكشف عن إعدادات الكاميرة الخلفية في الإصدار القادم من ابل.

تشير الكثير من التسريبات التي رصدت حتى الآن إلى أن ابل تقدم الإصدار القادم من هواتف الأيفون بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، والتي تتميز بتصميم مربع الشكل.

ومن جديد رصدت تسريبات مصورة مؤخراً على Weibo يشاع إلى أنها تعود لهيكل هاتف iPhone 11، حيث أكدت هذه التسريبات المصورة على التسريبات التي نشرت حتى الآن حول تصميم الكاميرة في الهاتف.

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ويكشف هيكل هاتف iPhone 11 على أن ابل تعمل على إزاحة إعدادات الكاميرة إلى الجزء الجانبي أعلى إطار الهاتف، حيث من المقرر أن يتميز تصميم الكاميرة بتصميم يختلف عن هاتف Mate 20 Pro الذي تميزت الكاميرة فيه بتصميم يتوسط الجهة الخلفية للهاتف.

وقد أكد الكثير من المحللين خلال الفترة الماضية على أن ابل لن تقدم الكثير من التغييرات في تصميم هواتف الأيفون المقرر إطلاقها في 2019، إلا أن التقارير الجديدة تشير إلى أن التغيير المرتقب سيكون في إعدادات وتصميم الكاميرة، التي تأتي بالتصميم المربع والإعدادات الثلاثية في أحد إصدارات ابل كحد أدني.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات جديدة تكشف عن مواصفات الكاميرة في iPhone 11 ظهر على التقنية بلا حدود.