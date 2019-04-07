دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع جوجل تقدم ميزة اللمس ثلاثي الأبعاد في تحديث Android Q القادم ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة جوجل لجلب مميزات جديدة في تحديث نظام الأندوريد القادم Android Q، حيث كشف اليوم عن ميزة جديدة تعرف ب”deep press” وهي ميزة حساسية اللمس التي تحاكي اللمس ثلاثي الأبعاد الذي قدم من ابل في نظام iOS.

على غرار ما قدمت ابل في نظام iOS من خاصية اللمس ثلاثي الأبعاد أو 3D Touch، تستعد شركة جوجل أيضاً لدمج هذه الميزة في تحديث Android Q القادم، حيث تقدمها عملاق البحث بعنوان “deep press”، حيث من المقرر أن تحدد حساسية الضغط على الشاشة المهام في واجهة الهاتف.

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من جانب أخر لم يتم الكشف عن كيفية عمل هذه الميزة الجديدة في نظام Android Q، وما إذا كنت ستؤدي إلى تغيير في الأجهزة والهواتف الذكية القادمة لدعم عمل هذه الميزة على الوجه الأمثل، حيث من المتوقع أن تتطلب هذه الميزة تكوينات محددة في تصميم الهاتف، لذا من المتوقع أيضاً أن نشهد إنطلاق هذه الميزة في إصدار جوجل المميز من هواتف Pixel، مع تفاصيل أكثر مرتقبة حول ميزة “deep press” خلال الفترة المقبلة.

المصدر

هذا الموضوع جوجل تقدم ميزة اللمس ثلاثي الأبعاد في تحديث Android Q القادم ظهر على التقنية بلا حدود.