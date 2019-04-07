دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تفوّق عدد مشتركي آبل ميوزيك على سبوتيفاي في الولايات المتحدة

في إطار المنافسة العادلة، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، بأن خدمة آبل ميوزيك حققت فوزًا كبيرًا على خدمة سبوتيفاي المنافسة لها وبشدة، حيث أفاد التقرير بأن خدمة آبل ميوزيك لديها الآن 28 مليون مشترك في الولايات المتحدة لشهر فبراير الماضي، أما خدمة سبوتيفي لديها نحو 26 مليون مشترك.

كما وأفاد التقرير أنه مع نهاية عام 2018، أبلغت Spotify أن لديها 96 مليون مشترك على مستوى العالم، بالمقابل كشف الرئيس التنفيذي لشركة آبل “تيم كوك” في مايو من العام الماضي بأن آبل ميوزيك لديها 50 مليون مشترك، وفي هذه النقطة رأوا المراقبون بأن اتجاهات النمو مائلة لصالح شركة آبل.

حيث العامل الرئيسي في هذا السباق هو معدلات النمو، حيث أشار التقرير بأن آبل ميوزيك تضيف مشتركين في الولايات المتحدة بمعدلات تتراوح بين 2.6 ٪ إلى 3 ٪ شهريًا، في حين أن سبوتيفاي حصلت فقط بين 1.5 ٪ إلى 2 ٪ شهريًا، وعلى المستوى العالمي يكون الفرق أضيق، لكن لا تزال شركة آبل تتصدر القائمة وذلك بمعدّل 2.4٪ إلى 2.8٪ مقابل 2٪ إلى 2.3٪ لسبوتيفي.

أخيرًا وفي إطار تعزيز الخدمات واكتساب المزيد من المشتركين، قامت سبوتيفاي مؤخرًا بإبرام صفقة مع سامسونج بجعل تطبيق سبوتيفي تطبيق الموسيقى الافتراضي من على أجهزة الشركة، بالماقبل قامت آبل هي الأخرى بتوسيع الاشتراكات المجانية لعملاء Verizon Wireless وزيادة الإنفاق الإعلاني وأكثر، ومن المتوقع أن نرى كلا الخدمتين متاحة في المزيد من الأسواق حول العالم.

التدوينة تفوّق عدد مشتركي آبل ميوزيك على سبوتيفاي في الولايات المتحدة ظهرت أولاً على عالم التقنية.