شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث عسكرى باسم قوات "السراج": إطلاق عملية عسكرية لوقف تقدم الجيش الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد قنونو المتحدث باسم قوات المجلس الرئاسى الليبى، عن إطلاق عملية عسكرية تحت إسم "بركان الغضب" لمواجهة تقدم قوات الجيش الليبى.

وأكد المتحدث باسم قوات المجلس الرئاسى، أن سيطرة الجيش الليبى على مدينة غريان تم بشكل مفاجىء، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسى يرفض دخول الجيش الليبى إلى طرابلس.

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يذكر أن هذه التصريحات تأتى عقب تقدم قوات الجيش الليبى لتحرير طرابلس بعد إصدار القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أوامرها يوم الأربعاء الماضى لعدد من وحداتها للتحرك إلى المنطقة الغربية، وسيطرت وحدات الجيش الليبى بعد تلقيها الأوامر على كل من منطقة مزدة ومدينتى الأصابعة وغريان ومدينة صرمان سلميا، وتقدمت إلى منطقة قصر بن غشير وسيطرت على مطار طرابلس الدولى.