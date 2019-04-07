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وبحسب المناشدة التي نشرها المبشر عبر صفحته الخاصة على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، فقد أكد ضرورة وقف القتال حتى خروج العائلات من مناطق الاشتباكات، خاصة بعد أن طالت القذائف ورصاص القناصة بعض المدنيين.
وقال مصدر عسكري ليبي رفيع المستوى لـ "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن "الطيران الحربي التابع لقوات الجيش الوطني الليبي بدأ في عملياته الجوية فوق العاصمة طرابلس منذ لحظات من الآن".
وأمر قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، يوم الخميس، قواته بالتقدم إلى العاصمة الليبية طرابلس لتحريرها من "المليشيات" المسلحة.
مكتب إعلام القيادة العامة
وأعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج بعدها، حالة "النفير العام" لقوات الجيش والشرطة، إثر رصد تحركات لقوات حفتر، قرب طرابلس.
وطالب السراج، بصفته القائد الأعلى للجيش، قواته بـ"الاستعداد والتصدي لأية تهديدات تستهدف زعزعة الأمن في أية منطقة، سواء من تنظيمات إرهابية أو إجرامية أو مجموعات مارقة خارجة عن القانون أو مرتزقة أو من يهدد أمن أي مدينة ليبية".
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الأعيان الليبي يطالب بهدنة 6 ساعات لخروج المدنيين العالقين بمناطق الاشتباك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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