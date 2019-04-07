خارجية الوفاق: نقوم بجهود دبلوماسية لوقف الاقتتال بضواحي العاصمة طرابلس

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القاهرة — سبوتنيك. وقال سيالة في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، "وال"، "الوزارة تقوم بجهود دبلوماسية واتصالات مكثفة مع المنظمات الدولية والإقليمية من أجل وقف الاقتتال ووضع حد للنزاع المسلح الذي تشهده ضواحي العاصمة طرابلس ، وتجنيب المدنيين ويلات استمرار هذا الاقتتال".

وأكد سيالة على " أهمية وضرورة المضي في اتجاه الوصول إلى حل سياسي وفقا لخريطة الأمم المتحدة والقاضي بعقد الملتقى الوطني الجامع بمدينة غدامس الذي دعا إليه غسان سلامة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة منتصف الشهر الجاري ليقرر الليبيون مستقبل بلدهم والإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية على قاعدة دستورية سليمة لإنهاء المراحل الانتقالية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، بعدها، حالة "النفير العام" لقوات الجيش والشرطة، إثر رصد تحركات لقوات حفتر، قرب طرابلس. وطالب السراج، بصفته القائد الأعلى للجيش، قواته، بـ"الاستعداد والتصدي لأية تهديدات تستهدف زعزعة الأمن في أية منطقة، سواء من تنظيمات إرهابية أو إجرامية أو مجموعات مارقة خارجة عن القانون أو مرتزقة أو من يهدد أمن أي مدينة ليبية".