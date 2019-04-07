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© AFP 2019 / Yasser Al-Zayyat
وأضاف: لقد "اتصلت بوزير الخارجية القطري وأبلغته في قضية الاختطاف وأن الجماعة التي قامت باختطافهم على علاقة مع النظام القطري"، مبينا أنه "حمل حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني (الوزير السابق) مسؤولية حياة الإيرانيين المختطفين".
وتابع رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: "لقد أبلغت وزير الخارجية القطري بأن بلاده لها اليد الطولى في سوريا وخصوصا مع الجماعات المسلحة، وأن إعدام الإيرانيين في حال حصل، فمن المؤكد أن العلاقات بين إيران وقطر ستكون في أسوأ الظروف، وهددنا بقطع العلاقات".
وفي مطلع يناير/ كانون الثاني 2013، أفرج مسلحو المعارضة في سوريا عن 48 إيرانيا خطفوا في أغسطس/ آب قرب دمشق مقابل إفراج الحكومة السورية عن أكثر من ألفي معتقل، في عملية وصفت بالأكبر في تبادل الأسرى منذ اندلاع النزاع.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تعلن لأول مرة أنها هددت قطر بالمقاطعة... ماذا حدث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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