إسرائيل تفرض غرامات مالية باهظة بحق أطفال فلسطينيين

رام الله/ لبابة ذوقان/ الخليج 365-



فرضت محاكم إسرائيلية، خلال شهر آذار/ مارس الماضي، أحكامًا بالسجن الفعلي بحق عدد من الأسرى الأطفال القابعين في معتقل "عوفر" الإسرائيلي قرب رام الله، إلى جانب فرض غرامات مالية باهظة وصل مجموعها إلى أكثر من 37 ألف شيقل (نحو 10 آلاف دولار).



وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير)، في تقرير لها اليوم الأحد، وصل الخليج 365 نسخة عنه، أن إسرائيل "لا تكتفي بإصدار الأحكام الجائرة بحق الأطفال الأسرى، بل ترافقها غالبا بفرض غرامات مالية باهظة تُضاف إلى سنوات الاعتقال الثقيلة".



وأشارت إلى أنه تم خلال الشهر المنصرم، إدخال 34 طفلا إلى قسم الأسرى الأشبال في معتقل "عوفر".



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وذكرت أن 20 طفلا منهم اعتقلوا من المنازل، و11 من الطرقات، وطفل تم اعتقاله على الحواجز العسكرية، وطفل لعدم حيازته تصريحا لدخول إسرائيل، وآخر بعد استدعائه للتحقيق.



وبينت أن من بينهم، أسير قاصر تم اعتقاله بعد إطلاق الرصاص عليه، و3 آخرون تعرضوا لاعتداءات همجية ونُكل بهم أثناء عملية اعتقالهم والتحقيق معهم في مراكز التوقيف الإسرائيلية، وفق البيان.



ويقبع في سجن عوفر 114 طفلا بحسب هيئة شؤون الأسرى.



ووفق إحصائيات رسمية صادرة عن هيئة شؤون الأسرى، وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين 5700 معتقل، بينهم 230 طفلا و48 معتقلة و500 معتقل إداري (بدون تهمة) و1800 مريض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.