الإعلان عن تشكيل اتحاد الجاليات العربية في تركيا

اسطنبول/ الخليج 365-



أعلنت الجاليات العربية في تركيا، الأحد، تأسيس اتحاد لها قالت إنه حصل على ترخيص لعمله وفق القانون التركي.

وأوضح الاتحاد، في بيان، أن اللجنة الإدارية للاتحاد بعد تشكيلها عقدت مؤتمراً صحفياً أمس بإسطنبول، من أجل إعلان انطلاقة عملها بحصولها على الترخيص اللازم لعملها وفق القانون التركي.

وقال الليبي، مصطفى الترهوني، رئيس اتحاد الجاليات العربية، إن الاتحاد "منظمة تعمل على توحيد جهود جميع ممثلي الجاليات العربية في تركيا والتواصل مع الجمعيات والمنظمات والأفراد بهدف الانتقال إلى العمل الجاد على تقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية إلى جميع أبناء العروبة في تركيا".



وأوضح أن عمل الاتحاد يهدف إلى "توثيق العلاقات الأخوية بين الشعبين العربي والتركي وتنسيق العمل مع القيادات التركية لتسهيل حياة المواطنين العرب".



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وقدم رئيس اتحاد الجاليات العربية "الشكر للشعب التركي وللإخوة في القيادة التركية على جهودهم الخيرة وتجاوبهم مع متطلبات واحتياجات الإخوة العرب في تركيا".



بينما شرح الأمين العام لاتحاد الجاليات العربية في تركيا، متين توران، في المؤتمر ذاته، "ظروف تأسيس الاتحاد والصعوبات التي جابهت تأسيس مثل هذا الكيان الهام".



وأشار إلى "الأعمال التي قام بها بالتعاون مع الجمعية العربية والتي ساهمت في تذليل الصعوبات وتمكين الإخوة العرب من توصيل صوتهم ومطالبهم للقيادة التركية في أعلى مستوياتها".



ونوه إلى "حضور رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إحدى فعالياتها واللقاءات مع بن علي يلدريم رئيس البرلمان والحكومة التركية السابق وياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي"، وفق البيان.



وتعد تركيا، ملتقى جاليات عربية من مختلف الأنحاء، وتعرف بأنها سند المظلومين والمضطهدين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.