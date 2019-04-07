ليبيا.. اشتباكات عنيفة على أطراف العاصمة طرابلس

وليد عبد الله/ الخليج 365



دارت مواجهات مسلحة عنيفة صباح اليوم الاحد بين قوات الشرق الليبي بقيادة خليفة حفتر وقوات تابعة لحكومة الوفاق على أطراف العاصمة طرابلس.



ووفق مراسل الخليج 365، فإن المواجهات المسلحة سمع صداها في الجهة الجنوبية لطرابلس وللمرة الأولى سمع صداها أيضا وسط العاصمة.

وياتي هذا التطور بعد ساعات من وصول كتائب مسلحة موالية لحكومة الوفاق من مدينة مصراتة(شرق طرابلس) للعاصمة.



وذكرت وسائل إعلام محلية بأن المواجهات المسلحة تجري في محيط مطار طرابلس الدولي القديم الذي تسيطر عليه قوات حفتر، وفق مصادر عسكرية.



وفي السياق ذاته قال الناطق باسم إدارة الجرحى والطب الميداني(يتبع لحكومة الوفاق) مالك مرسيط لقناة ليبيا الاحرار(خاصة) بأن حصيلة اشتباكات امس بلغت 7 قتلى بينهم مدني و55 جريحا.

Advertisements

ودارات السبت اشتباكات عنيفة بين قوات حفتر وقوات الوفاق على أطراف العاصمة حيث تمكنت قوات تابعة للوفاق من استعادة بعض الاماكن التي فقدتها الجمعة.

والخميس، أطلق قائد قوات الشرق الليبي خليفة حفتر عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، وسط تحفز من حكومة الوفاق لصد أي تهديد.

ويأتي التصعيد العسكري من جانب حفتر، مع تحضيرات الأمم المتحدة، لعقد مؤتمر للحوار في مدينة غدامس الليبية (جنوب غرب)، بين 14 و16 أبريل الجاري، ضمن خريطة طريق أممية لحل النزاع في البلد العربي الغني بالنفط.

ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، في طرابلس (غرب)، وقائد قوات الشرق خليفة حفتر، المدعومة من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق (شرق).

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.