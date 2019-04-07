تعليم الشمالية يدعو المنقولين والمنقولات لترتيب شرائح النقل الداخلي

الخليج - واس دعت إدارة شؤون المعلمين بتعليم الحدود الشمالية المعلمين والمعلمات المنقولين والمنقولات بالحركة الخارجية للمنطقة سواء من إدارات أخرى أو بين قطاعات الإدارة , إلى ترتيب شرائح النقل الداخلي للقطاعات المنقولين إليها ، وذلك من خلال حساباتهم بنظام نور , اعتبارًا من يوم غد الأحد ويستمر حتى يوم الخميس 6 / 8 / 1440هـ . وأوضحت الإدارة أن نظام نور سيقوم بإدراج الشرائح الخاصة بقطاع النقل تلقائياً حسب ترتيبها المعتمد مسبقاً وذلك في حال عدم دخول المنقولين والمنقولات للنظام وترتيبها من قبلهم في الموعد المحدد .

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