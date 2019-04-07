التحذير من #أمطار_رعدية مصحوبة بزخات البرد والرياح على عدة مناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد؛ عدة تنبيهات بشأن استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات البرد والرياح النشطة على عدة مناطق اليوم (الأحد).

وقال النظام إن منطقة الرياض وتحديداً حوطة بني تميم والمزاحمية والخرج والأجزاء المجاورة لها سيتواصل فيها هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، حتى التاسعة من صباح اليوم.

وأضاف النظام أن منطقة مكة المكرمة وخاصةً الطائف وتربة والخرمة، وكذلك مناطق حائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك وعسير والباحة سيستمر فيها هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار، حتى الثامنة من مساء اليوم.

ولفت إلى أن بعض أجزاء منطقة الرياض وتحديداً الدوادمي وشقراء والقويعية والأجزاء المجاورة لها تشهد تكون السحب الرعدية الممطره، التي ستكون مصحوبة بنشاط الرياح السطحية المٌثيرة للأتربة والغبار حتى الساعة الخامسة صباحاً.