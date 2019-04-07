شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة شؤون الحرمين تعلن عن وظائف موسمية خلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية، توفر وظائف موسمية للرجال للعمل بالمسجد الحرام لموسم رمضان لعام 1440هـ.

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واشترطت الرئاسة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن لا يقل عمر المتقدم عن (20) سنة، وأن يكون مناسبًا من حيث حسن المظهر والخلق، وأن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة البكالوريوس وما فوق، ويتم قبول مؤهل الشهادة الثانوية لبعض الإدارات الخدماتية فقط، والاستعداد للعمل في أي وقت.

كما اشترطت عدم الجمع مع وظيفة أخرى، وأن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته، وأن يحضر المتقدم الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة، وكذلك اجتياز المقابلة الشخصية.

وأهابت الرئاسة بالمتقدمين الدخول علىالرابط، للتقديم الذي يبدأ اليوم ويستمر يومين، حيث سترسل رسالة نصية لمن قُبِلَ مبدئياً.