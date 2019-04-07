جراد مخيف يهاجم الأردن.. هكذا تغزو الحشرات البادية

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اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي بشكل مفاجئ، هاجمت أسراب من الحشرات والجراد بعض المناطق في المملكة الأردنية الهاشمية، تحديدا بلدة "كوم الرف" في البادية الشمالية الأردنية (محافظة المفرق)، وسط مناشدات من السكان للسلطات بالتدخل السريع.
وأكد مواطنون في البلدة وبعض البلدات التابعة لبلدية "صبحا وصبحية" أن أسراباً مخيفة من حشرات الجراد داهمت بعض القرى والبلدات في البادية الشمالية وبأعداد كبيرة جداً.
وأضاف المواطنون أن أعداد حشرات الجراد في زيادة مستمرة، ومن الضروري جداً مكافحتها قبل أن تتسبب بمشاكل للمواطنين.
وأشاروا إلى أن الانتشار المخيف لحشرات الجراد تسبب في هلع سكان هذه المناطق، في حين قال الناطق الإعلامي في وزارة الزراعة، لورنس المجالي، إنه لا وجود للجراد على الأراضي الأردنية.
وأوضح المجالي لموقع "سرايا" أن مجموعة بسيطة من الجنادب منتشرة في البادية الشمالية، وهي حشرة محلية زاد نسبة تكاثرها هذا العام نتيجة ارتفاع نسبة الهطول المطري.
وأضاف أن هذه الحشرات ليس لها أثر على المزروعات، مضيفاً أن وزارة الزراعة تعمل وبالتنسيق مع البلديات لإجراء حملة رش وفق الروزنامة الزراعية لمكافحة هذه الحشرات.
من جهته قال عضو المجلس البلدي في بلدية "صبحا وصبحية/ منطقة كوم الرف" لصحيفة "الغد" إن البلدية تنفذ حملات رش للمبيدات ومكافحة عدة أنواع من الحشرات.
وأكد الجمعان أن حشرات الجراد وبعض الأنواع من الحشرات الأخرى داهمت بلدة كوم الرف بشكل مفاجئ قادمة من الأراضي السورية، مشيراً إلى أن بلدة كوم الرف مجاورة للحدود السورية.
وطالب الجمعان وزاريس البلديات والزراعة والجهات المعنية بضرورة تقديم الدعم السريع لمكافحة الحشرات التي ما زالت تداهم بلدة كوم الرف وبعض المناطق في البادية الشمالية
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