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كشفت تسريبات حديثة عن مفاجأت يحملها هاتف آيفون 11 المقبل، حيث وصفت التسريبات الهاتف الجديد بأنه ثورة حقيقة وجذرية في تصميم هاتف "أبل" الشهير.
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ونشر موقع "ويبو" الصيني، صور زعم أنها لهيكل هاتف "آيفون 11" الجديد، ويظهر من خلال فراغات مخصصة لـ 3 كاميرات.
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وفي الصورة التى تم تسريبها يظهر مربع واسع بالجزء العلوي من خلفية الجهاز، مرجح أنه تم تصميمه بحجم أكبر ليسع ثلاث عدسات.
© alqiyady تسريب.. آيفون 11 ثورة في عالم الهواتف الذكية
وأكد المحللين أن الهاتف الجديد لن يشهد تغيرًا على مستوى النتوء ولكن سوف يشهد تغييرًا فيما يخص الكاميرا، فيما كشفت عن ثقب كبير يخص تقنية الشحن اللاسلكي المتاحة بشكل مسبق في هواتف آخرى.
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يذكر أن العديد من الهواتف الذكية الجديدة، تضم كاميرات ثلاثية، أبرزها "هواوي بي 30".المزيد:
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تم نشر هذا المقال على موقع القيادي
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