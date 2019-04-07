دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي واتسآب يطرح نسخة خاصة للأعمال على هواتف آيفون

طرح تطبيق التراسل الفوري واتسآب المملوك لفيسبوك، نسخة جديدة خاصة بالأعمال WhatsApp Business، وذلك لجميع مستخدمى التطبيق بنظام آي أو إس، بشكل مجاني عبر متجر آب ستور.

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ووفر التطبيق نسخته في دول: الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، البرازيل، ألمانيا، إندونيسيا، الهند والمكسيك، ومن المقرر أن يتوافر في جميع الدول خلال أسابيع.

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واتخذت الشركة خطوتها هذه في إطار خطة ضخمة لتوسيع استخدام التطبيق الخاص بالشركات والأعمال، بعد طرح النسخة هذه عبر أندرويد منذ عام.

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ومن خلال التطبيق يمكنك التواصل بسرعة أكبر، ويمنحك إمكانات أكثر في تواصل الشركات مع عملائها المستخدمين لواتسآب العادي، ويوفر ملفًا تعريفيًا خاص بالشركات. المزيد:

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