تفاصيل اجتماع أمير قطر ورئيس مجلس النواب اللبناني

© REUTERS / Jamal Saidi

ونقل موقع "النشرة" اللبناني عن رئيس المجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الذي أكد أن اللقاء مع الأمير كان ناجحا و"تم التداول بالعلاقات اللبنانية القطرية وتم التطرق بوضع اللبنانيين في قطر من أجل حل قضية الإقامات".

وأشار بري قائلا "بحثنا المساعدات سواء المتعلقة بالموضوع الزراعي او بموضوع المونديال، والتنسيق قائم في هذا الشأن بين لبنان وقطر وتطرقنا الى الوضع في المنطقة والذي يشكوا منه الجميع ومن المستقبل سواء كان القريب أو البعيد".

كما التقى بري رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني، والوفد المرافق بحضور السفير اللبناني في قطر حسن نجم، ودار الحديث حول التطورات الراهنة والتعاون بين البلدين.