- 1/2
- 2/2
وذكر الموقع الإلكتروني العبري (0404)، أمس السبت، أن المنظمات الفلسطينية في قطاع غزة مهتمة بالإطاحة بحكومة بنيامين نتنياهو، وستحاول التأثير على الناخب الإسرائيلي عبر إطلاق صواريخ وقذائف على الداخل الإسرائيلي.
© AP Photo / Fethi Belaid
ونقل الموقع الإلكتروني العبري على لسان مصدر عسكري إسرائيلي ـ دون تحديد اسمه "نحن نأخذ في الاعتبار إمكانية إطلاق الصواريخ من غزة للتأثير على الانتخابات والناخب الإسرائيلي، ومن الواضح للجميع أن حماس والجهاد وغيرها من المنظمات مهتمة بالإطاحة بحكومة نتنياهو".
يشار إلى أن يوم التاسع من الشهر الجاري يشهد دخول إسرائيل في انتخابات برلمانية للكنيست رقم 21، وينافس نتنياهو كرئيس لحزب "الليكود" الحاكم، الجنرال بيني غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض".
كانت هذه تفاصيل خبر قبيل ساعات من الانتخابات...تخوف إسرائيلي من حدث يطيح بحكومة نتنياهو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.