قبيل ساعات من الانتخابات...تخوف إسرائيلي من حدث يطيح بحكومة نتنياهو

وذكر الموقع الإلكتروني العبري (0404)، أمس السبت، أن المنظمات الفلسطينية في قطاع غزة مهتمة بالإطاحة بحكومة بنيامين نتنياهو، وستحاول التأثير على الناخب الإسرائيلي عبر إطلاق صواريخ وقذائف على الداخل الإسرائيلي.

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وأفاد الموقع العبري بأن المنظمات الفلسطينية في القطاع تعمد على استمرار التصعيد في محيط قطاع غزة، وتقديم الحكومة اليمينية كحكومة لا تعرف كيفية التعامل مع القطاع.

ونقل الموقع الإلكتروني العبري على لسان مصدر عسكري إسرائيلي ـ دون تحديد اسمه "نحن نأخذ في الاعتبار إمكانية إطلاق الصواريخ من غزة للتأثير على الانتخابات والناخب الإسرائيلي، ومن الواضح للجميع أن حماس والجهاد وغيرها من المنظمات مهتمة بالإطاحة بحكومة نتنياهو".

يشار إلى أن يوم التاسع من الشهر الجاري يشهد دخول إسرائيل في انتخابات برلمانية للكنيست رقم 21، وينافس نتنياهو كرئيس لحزب "الليكود" الحاكم، الجنرال بيني غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض".