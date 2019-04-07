شاهد.. المحتجون في السودان يقتحمون مقرا عسكريا لإقامة البشير

دبي - بواسطة محمد فارس © / Mohamed Nureldin Abdallah

قالت وسائل إعلام سودانية، يوم السبت، إن المحتجين في الخرطوم اقتحموا "بيت الضيافة" الذي يحتوي على سكن مخصص للرئيس السوداني عمر البشير داخل مقر قيادة الجيش.

ونشر النشطاء مقاطع فيديو وثقت دخول المتظاهرين إلى مقر إقامة الرئيس السوداني.

ووصل المحتجون إلى مقر الجيش تلبية لدعوة أطلقها تجمع المهنيين السودانيين للتظاهر أمام مبنى القيادة العامة، إحياء لذكرى انتفاضة أبريل 1985 التي أطاحت بالجنرال جعفر النميري.

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف Advertisements HD HQ SD LO

المصدر: وسائل إعلام سودانية + يوتيوب