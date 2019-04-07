شاهد.. المحتجون في السودان يقتحمون مقرا عسكريا لإقامة البشير

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قالت وسائل إعلام سودانية، يوم السبت، إن المحتجين في الخرطوم اقتحموا "بيت الضيافة" الذي يحتوي على سكن مخصص للرئيس السوداني عمر البشير داخل مقر قيادة الجيش.
ونشر النشطاء مقاطع فيديو وثقت دخول المتظاهرين إلى مقر إقامة الرئيس السوداني.
ووصل المحتجون إلى مقر الجيش تلبية لدعوة أطلقها تجمع المهنيين السودانيين للتظاهر أمام مبنى القيادة العامة، إحياء لذكرى انتفاضة أبريل 1985 التي أطاحت بالجنرال جعفر النميري.
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المصدر: وسائل إعلام سودانية + يوتيوب
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.