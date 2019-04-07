شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف: نسعى لعودة سوريا إلى الجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أن بلاده تسعى لعودة سوريا إلى الجامعة العربية وأضاف فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأردنى أيمن الصفدى أن وزير الخارجية الروسي: معظم السكان في مخيم الركبان يرغبون في العودة إلى مناطقهم داخل سوريا. واستطرد لافروف أنه ليس لديهم معلومات عن صفقة القرن لكن ما يتم نشره عنها يثير القلق

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