شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن: حل الدولتين هو السبيل لإرساء السلام بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى أن حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين هو السبيل الوحيد لإرساء السلام فى الشرق الأوسط. وأضاف، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الروسى سيرجى لافروف فى العاصمة الأردنية عمان، أنه من المهم تأمين عودنة آمنة للقاطنين بمخيم الركبان. وأضاف وزير الخارجية الأردنى "لا نعرف تفاصيل صفقة القرن لكن موقف الأردن ثابت وهو ضرورة تطبيق حل الدولتين".

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