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إصابة طلاب فلسطينيين بالاختناق جراء إلقاء قوات الاحتلال قنابل غاز على مدرستهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، عشرات قنابل الغاز المسيل للدموع على مدرسة الخليل الأساسية فى المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل جنوب الضفة، وذلك أثناء وقوف الطلاب والمعلمين الفلسطينيين فى الطابور الصباحى، ما أدى إلى إصابة عشرات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالاختناق.

وقال مدير المدرسة عدنان دعنا - فى تصريح له اليوم - إن حالات الاختناق وصفت بعضها بالشديدة، وتم نقل بعضهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

من جانبه، أكد سكرتير المدرسة خليل إرفاعية أن جنود الاحتلال ومستوطنيه ينكلون بطلبة مدرسة الخليل الأساسية، أثناء توجههم ومغادرتهم للمدرسة على عدة حواجز ويخضعونهم للتفتيش.

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وتعانى أكثر من 11 مدرسة فى محافظة الخليل من اعتداءات قوات الاحتلال على الطلاب وهيئة التدريس، والتنكيل بهم على الحواجز العسكرية.

ويواجه مئات الأطفال الفلسطينيين من تلاميذ المدارس فى مدينة الخليل، والقرى المجاورة، منذ سنوات طويلة، انتهاكات صارخة لحقوقهم.

 

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