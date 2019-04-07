مصدر سورى: مقتل شخصين فى اعتداء مسلح على بلدة مصياف بريف حماة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر عسكرى سورى بمقتل شخصين وإصابة آخرين جراء استهداف الفصائل المسلحة لبلدة مصياف بريف حماة وسط سوريا بقذائف الهاون والصواريخ. وذكرت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية - نقلا عن المصدر - أن شخصا قتل بالقذائف الصاروخية أمس السبت نتيجة اعتداء المسلحين على قرى الرصيف والعزيزية والكريم فى ريف حماة الشمالى الغربى. وأشارت إلى أن الجماعات المسلحة - المرتبطة بتنظيم "جبهة النصرة"، والمنتشرة بريف إدلب الجنوبى وعدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالى - تواصل خرق اتفاق منطقة خفض التصعيد، عبر اعتداءاتها وهجماتها على مواقع الجيش ونقاطه والقرى الآمنة.

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