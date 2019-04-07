الصفدي: الحل الجذري لقضية مخيم الركبان هو عودة اللاجئين لبيوتهم

© AFP 2019 / Khalil Mazraawi وقال الصفدي " مخيم الركبان هو قضية سورية أممية وقاطنوه من الجنسية السورية". وأضاف الصفدي خلال مؤتمره الصحفي أن الحل الجذري لقضية مخيم الركبان للاجئين السوريين هو عودة السوريين إلى بلادهم وبيوتهم. كما أشار وزير الخارجية الأردني أن حل موضوع المخيم يتم من خلال البحث الثلاثي المشترك مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

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