ضجة في السعودية بسبب زلة لسان إليسا عن "خاشقجي" (فيديو)

وبحسب مواقع التواصل الاجتماعي، فإن "إليسا قبل بدء حفلتھا في دبي، شكرت كل من جاء لمشاھدة حفلھا والإحتفال معھا، وشكرت عددا من الأشخاص ووجھت تحیة لشخص يدعى ماھر قهوجي، إلا أنها أخطأت ونادته بماهر خاشقجي، ومن ثم قهقهت عالیا على الھفوة باسم العائلة.

هفوة إليسا هذه وقهقهتها الصاخبة تسببت في غضب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بمحاسبتها.