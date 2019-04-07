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© REUTERS / MUHAMMAD HAMED
وأضاف: "ليس لدينا معلومات حول صفقة القرن الأمريكية لكن ما نسمعه من الأصدقاء تثير القلق الشديد".
وقال وزير الخارجية الروسي: نود مناقشة القضية الفلسطينية ونأمل في مساعدة الجانب الأردني للتأكد من كيفية تطبيق قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، مضيفا أن العلاقات بين جلالة الملك والرئيس الروسي جيدة وهي تفتح الطريق أمام تعزيز العلاقات بمختلف مجالاتها.
بدوره، نفى وزير الخارجية الأردني علمه أيضا بتفاصيل "صفقة القرن"، مشددا على الموقف الأردني بالقول "موقفنا ثابت عبرنا معه مرارا وهو الحل الوحيد هو إنهاء الاحتلال وإعطاء الشعب الفلسطيني كامل الحقوق وحل الدولتين".
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف: قرارات واشنطن حول الجولان والقدس غير شرعية وروسيا مع حل الدولتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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