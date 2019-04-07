لافروف: قرارات واشنطن حول الجولان والقدس غير شرعية وروسيا مع حل الدولتين

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القاهرة — سبوتنيك. وقال لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأحد، في عمان: "ندين القرارات الأمريكية حول الجولان والقدس ونعتبرها غير شرعية".

وأضاف: "ليس لدينا معلومات حول صفقة القرن الأمريكية لكن ما نسمعه من الأصدقاء تثير القلق الشديد".

وقال وزير الخارجية الروسي: نود مناقشة القضية الفلسطينية ونأمل في مساعدة الجانب الأردني للتأكد من كيفية تطبيق قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، مضيفا أن العلاقات بين جلالة الملك والرئيس الروسي جيدة وهي تفتح الطريق أمام تعزيز العلاقات بمختلف مجالاتها.

بدوره، نفى وزير الخارجية الأردني علمه أيضا بتفاصيل "صفقة القرن"، مشددا على الموقف الأردني بالقول "موقفنا ثابت عبرنا معه مرارا وهو الحل الوحيد هو إنهاء الاحتلال وإعطاء الشعب الفلسطيني كامل الحقوق وحل الدولتين".