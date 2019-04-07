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© Sputnik . Artem Kreminsky
وذكرت الصحيفة أن هذه الإجراءات يمكن أن تشمل مسؤولين في تنظيم "حركة أمل" التابع لبري وكذلك مؤيديه الماليين، وفقا لمصادر مطلعة على الخطط الأمريكية.
وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن يصل نواب يمثلون بري إلى واشنطن لإجراء محادثات مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية بهدف التخفيف من حدة العقوبات".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في البيت الابيض قوله "الحقيقة هي أن حزب الله وحركة أمل هما واحد، ويجب أن يتوقف هذا. نبيه بري لا يزال رجل إيران في لبنان، إنه الخط الرئيسي للدعم السياسي لحزب الله، سيزداد استهداف الولايات المتحدة الاقتصادي وعقوباتها إلى أن يذهب بري أو يتغير، وهو أمر مستبعد. طالما بقي بري في السلطة ستعاني البلاد".
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة: واشنطن تحضر لفرض عقوبات اقتصادية على شخصية لبنانية بارزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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