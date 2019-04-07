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© AP Photo / Vahid Salemi
وقال النائب في لجنة الأمن القومي والسياسة الخرجية في البرلمان، سيد حسين نقوي حسيني، إن الخطوة ردا على إمكانية إدراج الولايات المتحدة للحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب.
وكانت "وول ستريت جورنال" نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم الإعلان عن قرارها بتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، غدا الاثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر نواب إيرانيون يعدون مشروع قرار يعتبر الجيش الأمريكي منظمة إرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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