انفجار عبوة ناسفة شرقي بغداد

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© AFP 2019 / SABAH ARAR
وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية فرضت طوقا على منطقة الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".
وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.
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