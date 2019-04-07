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انفجار عبوة ناسفة شرقي بغداد

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© AFP 2019 / SABAH ARAR

وقال المصدر لـ "السومرية نيوز"، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل عجلة نوع (بيك اب) حكومية تابعة لشرطة الطاقة انفجرت، صباح اليوم، ضمن حي المعلمين في منطقة المشتل، شرقي بغداد، دون أي أضرار بشرية تذكر".

وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية فرضت طوقا على منطقة الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

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