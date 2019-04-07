أفضل الجامعات في العالم العربي... السعودية في المراكز الأولى

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© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
وحسب تصنيف صدر عن مؤسسة تايمز هاير إديوكيشن فقد تقدمت جامعة الفيصل السعودية من المركز السابع إلى الثالث.
وتعتمد القائمة 13 مؤشر أداء في تقييمها الذي يشمل 5 فئات أو مجالات هي التعليم أو البيئة التعليمية، والبحث والتأثير والنظرة الدولية المستقبلية والدخل.
وشمل التقييم 52 جامعة بينها 19 جامعة مصرية، بعدها الجزائر والسعودية بـ6 جامعات لكل منهما ثم الأردن والمغرب والإمارات بأربع جامعات لكل منهما.
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