أفضل الجامعات في العالم العربي... السعودية في المراكز الأولى

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وجاء ترتيب الخمس جامعات الأولى في العالم العربي، ليضع جامعة الملك عبدالعزيز، في المركز الأول، ثم جامعة خليفة بالإمارات، وثالثا جاءت جامعة الفيصل بالسعودية، وحلت جامعة العلوم والتكنولوجيا بالأردن في المركز الرابع، بينما المركز الخامس كان من نصيب جامعة الإمارات العربية المتحدة.

وحسب تصنيف صدر عن مؤسسة تايمز هاير إديوكيشن فقد تقدمت جامعة الفيصل السعودية من المركز السابع إلى الثالث.

وتعتمد القائمة 13 مؤشر أداء في تقييمها الذي يشمل 5 فئات أو مجالات هي التعليم أو البيئة التعليمية، والبحث والتأثير والنظرة الدولية المستقبلية والدخل.

وشمل التقييم 52 جامعة بينها 19 جامعة مصرية، بعدها الجزائر والسعودية بـ6 جامعات لكل منهما ثم الأردن والمغرب والإمارات بأربع جامعات لكل منهما.