السعودية تصدر بيانا بشأن مواطن فقد في بحيرة فيكتوريا

وقالت السفارة السعودية في أوغندا إن التواصل مستمر مع الجهات الرسمية الأوغندية بشأن مواطن فقد في بحيرة فيكتوريا، وهو مذكر السبيعي.

وتابعت السفارة على صفحتها الرسمية بموقع تويتر أن الاتصال مع ذوي السبيعي مستمر أيضا حتى "يعود سالما إلى أرض الوطن".

وبدأ ناشطون على تويتر في تدشين هاشتاغ "مذكر-ناصر-السبيعي-أوغندا"، وقال أحدا المغردين أن السبيعي فقد في نهر فيكتوريا، داعيا السفارة إلى التدخل.

وطالب المغرودن بسرعة التدخل لإنقاذ السبيعي، الذى انقطعت سبل الاتصال به منذ مساء أمس.