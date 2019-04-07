فرقاطة أميركية تجلي موظفين أجانب عبر ساحل غربي طرابلس



أجلت فرقاطة أميركية، اليوم الأحد، موظفي أجانب من أحد سواحل غرب العاصمة الليبية طرابلس .

ونقلت قناة سكاي نيوز عربية عن مصادرها، أن فرقاطة أميركية أجلت موظفين أجانب من ساحل منطقة جنزور غربي العاصمة الليبية طرابلس .

وتزامنت هذه الأنباء، مع إحكام الجيش الوطني الليبي الطوق، على الميليشيات في العاصمة الليبية طرابلس بعد سيطرته على معظم النقاط الاستراتيجية حول المدينة، وعلى مطارها الدولي، وسط أنباء عن قرب تحرير المدينة من الجماعات المسلحة.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، لـ"سكاي نيوز عربية"، الأحد، إن "العمليات تسير بشكل ممتاز.. دخلنا أحياء المدينة من الجنوب والجنوب الغربي، وهناك اشتباكات قوية والمليشيات تحاول استعادة طريق أم وادي الربيع، وهو من أهم الطرق الاستراتيجية، نحن نتقدم في 7 محاور الآن".

وأكد المسماري أن الجيش استرجع عدة مناطق ومحاور استراتيجية حول مطار طرابلس الدولي، إضافة إلى منافذ غربي العاصمة، وكذلك المحاور التي تربط العاصمة بمناطق الجنوب وجنوب شرق.

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