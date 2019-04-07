مقتل ضابط مصري في هجوم مسلح شرقي القاهرة

القاهرة/ الخليج 365-
قالت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد، إن ضابط شرطة قُتل شرقي العاصمة، القاهرة؛ إثر هجوم على قوة أمنية كان يترأسها فجر الأحد.
ووفق المصادر ذاتها، فإن مسلحين مجهولين استهدفوا قوة أمنية بمنطقة النزهة، شرقي القاهرة، ما أسفر عن مقتل ضابط شرطة وإصابة عنصرين أمنيين آخرين، أثناء تواجدهم بمأمورية أمنية.
وأوضحت أنه جار البحث عن الجناة، وفحص كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة.
ولم يصدر بيان من وزارة الداخلية أو الصحة بشأن الحادث حتى الساعة 7:40 ت.غ
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