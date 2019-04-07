العراق.. تفاهمات مع السعودية لزيادة إنتاج الكهرباء بحلول الصيف

بغداد / نازا محمد / الخليج 365



قالت وزارة الكهرباء العراقية، إن إنتاج البلاد من الكهرباء سيرتفع إلى مستوى قياسي عند 18 ألف ميغاواط مقابل 15 ألفا حاليا بحلول الصيف المقبل، بعد طرح حلول سعودية لزيادة الإنتاج.



ووقعت وزارة الكهرباء العراقية، الخميس الماضي، محضر اجتماع للتعاون في مجال الطاقة، مع الجانب السعودي، خلال زيار وفد قادم من الرياض إلى بغداد.



وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية مصعب المدرس للأناضول، الأحد، أن محضر اجتماع الجانبين، تضمن تفاهمات عدة منها الربط الكهربائي وتنفيذ استثمارات في مجال الطاقة بين البلدين.



كما اتفق الجانبان، بحسب المدرس، على حث المصانع والشركات السعودية العاملة في مجال الطاقة الكهربائية، على التعاون مع الجانب العراقي لتغطية الطلب من المعدات والمنتجات الكهربائية.



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وأوضح المسؤول العراقي: "دعونا السعوديين للاستثمار والمشاركة في تمويل مشروعات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية (المتجددة والتقليدية) في البلاد".



وزاد: إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية سيصل في فصل الصيف إلى 18 ألف ميغاواط، بينما يبلغ حجم الاستهلاك الطبيعي 25 ألف ميغاواط/ ساعة.



ويلجا العراق لتعويض جزء من العجز الحاصل في حاجته من الكهرباء، من خلال استيراد الطاقة من إيران بمتوسط 1000 ميغاواط.



وتعاني أغلب المدن والمحافظات العراقية، انقطاعا مبرمجا في الكهرباء، على الرغم من إنفاق البلاد 40 مليار دولار على هذا الملف، منذ 12 عاما ماضية، بحسب تقارير حكومية.

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