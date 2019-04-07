إصابات بالاختناق خلال اعتداء للجيش الإسرائيلي على مدرسة بالخليل

الخليل/ لبابة ذوقان/ الخليج 365-
أصيب عشرات الطلبة والمعلمين الفلسطينيين بالاختناق، صباح اليوم الأحد، نتيجة إلقاء الجيش الإسرائيلي وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع على مدرسة في المنطقة الجنوبية بالخليل، جنوبي الضفة الغربية.
وأفاد شهود عيان لوكالة الخليج 365، بأن الجنود الإسرائيليون أطلقوا قنابل الغاز على ساحات مدرسة الخليل الأساسية خلال الطابور الصباحي، ما أدى لإصابة العشرات من الطلبة والمعلمين بحالات اختناق.
وذكر شهود العيان أن عددا من المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، نتيجة إصابتهم بحالات اختناق شديدة.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الاسرائيلية او الفلسطينية حول الواقعة.
وتتعرض مدارس بالضفة الغربية لانتهاكات واعتداءات من قبل الجيش الإسرائيلي، كاقتحام المدارس واعتقال طلبة من داخلها، وإطلاق النار والقنابل المسيلة للدموع باتجاهها، وإلحاق أضرار وإصابات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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