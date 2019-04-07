إطلاق الدليل الخاص بتنظيم عمل المرأة الأسبوع المقبل

صحيفة الخليج الالكترونية

قال وزير العمل والتنيمة الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي إن الوزارة ستطلق خلال الأسبوع المقبل، الدليل الخاص بتنظيم عمل المرأة، والذي سيوفر الحماية لخصوصيتها.

وأوضح أن الدليل الذي انتهت الوزارة من إعداده، يحدد الأعمال المناسبة لعمل المرأة، ويسعى لتوفير البيئة المواتية التي تضمن للمرأة تأدية عملها بسهولة وفي خصوصية تامة.

وحول أسباب تأخر إقرار إجازة يومي الجمعة والسبت للقطاع الخاص، أبان الوزير بحسب صحيفة “الجزيرة” أن الأمر يخضع حالياً لدراسة طويلة مرتبطة بالاقتصاد وبعدد من الجهات، وسيتم الإعلان عن نتائج الدراسة فور الانتهاء منها.