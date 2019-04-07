انهيار_أرضي يدفن طفلة في #تبوك

صحيفة الخليج الالكترونية تسبب انهيار صخري في مدينة البدع بمحافظة تبوك في دفن طفلة بين الأنقاض، فيما سارعت فرق الدفاع المدني لانتشالها. وقال الدفاع المدني، في بيان له، إن فرق مدني البدع نجحت في استخراج طفلة سقطت بين الصخور أثناء انهيار التربة بجانب منزلها. وأضاف أنه تم نقلها بواسطة الهلال الأحمر وحالتها الصحية مستقرة ولله الحمد.

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