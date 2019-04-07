سفارة #المملكة بالخرطوم تهيب بالمواطنين الابتعاد عن أماكن المظاهرات

صحيفة الخليج الالكترونية

أهابت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية السودان، بجميع المواطنين الزائرين والمقيمين في السودان الابتعاد عن أماكن التظاهرات، في وقت تشهد مدناً سودانية عدة خاصةً العاصمة الخرطوم احتجاجات ضد الحكومة.

وقالت السفارة في تغريدة على حسابها في “تويتر”: “تأمل السفارة من جميع السعوديين الزائرين والمقيمين بجمهورية السودان أخذ الحيطة والحذر والبعد عن مواقع المظاهرات، مع الحرص على حمل إثبات الهوية لإبرازها إذا دعت الحاجة لذلك”.

وتظاهر الآلاف من السودانيين أمس (السبت) في إطار مايعرف “موكب 6 إبريل” أمام القيادة العامة للقوات المسلحة وقصر الضيافة مقر إقامة الرئيس، مطالبين الرئيس عمر البشير بالتنحي عن الحكم، تزامناً مع تظاهرات مماثلة في مدن أخرى.