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أبرز المباريات ليوم #الأحد “7 ابريل”

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

تقام  مساء اليوم العديد  من المباريات في الدوريات الأوروبية، أبرزها يجمع إيفرتون مع آرسنال في ، وبلد الوليد مع إشبيلية في ، وإنتر ميلان مع أتالانتا في .

وفيما يلي أبرز مباريات اليوم الأحد 7 أبريل :

 الدوري الإنجليزي
 16:05 إيفرتون × آرسنال
 الدوري الإسباني
 13:00 ديبورتيفو ألافيس × ليغانيس
 15:00 خيتافي × أتلتيك بلباو
 17:15 بلد الوليد × إشبيلية
 19:30 سيلتافيغو × ريال سوسييداد
 19:30 ليفانتي × هويسكا
 21:45 ريال بيتيس × فياريال
 الدوري الإيطالي
13:30 فيورنتينا × فروسينوني
 16:00 أودينيزي × إمبولي
 16:00 كالياري × سبال
 19:00 لاتسيو × ساسولو
19:00 إنتر ميلان × أتالانتا
 21:30 نابولي × جنوى
 الدوري الألماني
 16:30 أوغسبورغ × هوفنهايم
 19:00 بروسيا مونشنغلادباخ × بريمن
 الدوري الفرنسي
 16:00 ريمس × ليل
 16:00 تولوز × نانت
 18:00 نيس × مونبيليه
 22:00 باريس سان جيرمان × ستارسبورغ
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