أبرز المباريات ليوم #الأحد “7 ابريل”

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صحيفة الخليج الالكترونية
تقام مساء اليوم العديد من المباريات في الدوريات الأوروبية، أبرزها يجمع إيفرتون مع آرسنال في الدوري الإنجليزي، وبلد الوليد مع إشبيلية في الدوري الإسباني، وإنتر ميلان مع أتالانتا في الدوري الإيطالي.
وفيما يلي أبرز مباريات اليوم الأحد 7 أبريل :
|الدوري الإنجليزي
|16:05
|إيفرتون
|×
|آرسنال
|الدوري الإسباني
|13:00
|ديبورتيفو ألافيس
|×
|ليغانيس
|15:00
|خيتافي
|×
|أتلتيك بلباو
|17:15
|بلد الوليد
|×
|إشبيلية
|19:30
|سيلتافيغو
|×
|ريال سوسييداد
|19:30
|ليفانتي
|×
|هويسكا
|21:45
|ريال بيتيس
|×
|فياريال
|الدوري الإيطالي
|13:30
|فيورنتينا
|×
|فروسينوني
|16:00
|أودينيزي
|×
|إمبولي
|16:00
|كالياري
|×
|سبال
|19:00
|لاتسيو
|×
|ساسولو
|19:00
|إنتر ميلان
|×
|أتالانتا
|21:30
|نابولي
|×
|جنوى
|الدوري الألماني
|16:30
|أوغسبورغ
|×
|هوفنهايم
|19:00
|بروسيا مونشنغلادباخ
|×
|بريمن
|الدوري الفرنسي
|16:00
|ريمس
|×
|ليل
|16:00
|تولوز
|×
|نانت
|18:00
|نيس
|×
|مونبيليه
|22:00
|باريس سان جيرمان
|×
|ستارسبورغ
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