أبرز المباريات ليوم #الأحد “7 ابريل”

صحيفة الخليج الالكترونية

تقام مساء اليوم العديد من المباريات في الدوريات الأوروبية، أبرزها يجمع إيفرتون مع آرسنال في الدوري الإنجليزي، وبلد الوليد مع إشبيلية في الدوري الإسباني، وإنتر ميلان مع أتالانتا في الدوري الإيطالي.

وفيما يلي أبرز مباريات اليوم الأحد 7 أبريل :