ضاحي خلفان : هدف قطر تقسيم ليبيا شرق وغرب وهذا لن يحدث

قال قائد شرطة دبي السابق، الفريق ركن، ضاحي خلفان تميم، أن هدف قطر تقسيم ليبيا شرق وغرب .. مؤكداً أن هذا لن يحدث عند أهل ليبيا الأحرار.

وأضاف ساخراً في سلسلة تغريدات بتويتر، "سرقات قطر من ليبيا تؤول الى المكتب الاستخباراتي الاسرائيلي في الدوحة القريب من منزل القرضاوي" .

وأشار إلى أن حكام قطر مجرد صور اما التفعيل تحركه اسرائيل .. مؤكداً أن اهل قطر الأشراف يعرفون هذه الحقيقة المرة.

وأحكم الجيش الوطني الليبي الطوق، الأحد، على الميليشيات في العاصمة الليبية طرابلس بعد سيطرته على معظم النقاط الاستراتيجية حول المدينة، وعلى مطارها الدولي، وسط أنباء عن قرب تحرير المدينة من الجماعات المسلحة.

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