شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الاتصال بمواطن في أوغندا.. والسفارة: نبذل قصارى جهدنا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين في أوغندا أنها البحث عن المواطن المفقود مذكر السبيعي لا يزال جارياً، وأن السفارة تتواصل مع الجهات الأوغندية من أجل سرعة العثور عليه.
وأبانت السفارة أنها تبذل قصارى جهدها وتسخر ما لديها من إمكانات لضمان عودة “السبيعي” سالماً لأرض الوطن، لافتة إلى أنها تواصلت مع ذويه لمعرفة أي تفاصيل حول اختفائه.
يذكر أن مذكر السبيعي هو مواطن سعودي فُقد أمس السبت في منطقة بحيرة فيكتوريا بعد أن انقطع الاتصال معه ولم يتم العثور عليه.
وأنشأ ناشطون وسماً على موقع “تويتر” باسم “مذكر ناصر السبيعي اوغندا” طالبوا خلاله الجهات المختصة لتكثيف البحث عن المواطن وضمان سلامته، وتداولوا آخر مقاطع فيديو صورها لبحيرة فيكتوريا ونشرها على حسابه في “سناب شات”.
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