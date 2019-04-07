اكتشاف مقبرة تعود لأكثر من الفي سنة في مصر

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة AFP عنصر من القوى الأمنية المصرية عند مدخل مقبرة تعود لألفي سنة في الخامس من نيسان/أبريل 2019 في اخميم في محافظة سوهاج في وسط مصر

كشفت وزارة الآثار المصرية عن مقبرة تعود لأكثر من ألفي سنة في محافظة سوهاج في وسط مصر التي تأمل السلطات بجذب السياح إليها.

وجاء في بيان للوزارة أن علماء الآثار عثروا على "مقبرة مزدوجة لرجل و زوجته بها بقايا آدمية و مجموعة من دفنات الطيور و الحيوانات من العصر البطلمي (323 إلى 30 قبل الميلاد)".

وتقع المقبرة في منطقة الديابات في مدينة أخميم في محافظة سوهاج على ما أوضح البيان.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري أن الاكتشاف "هو من الأهم في المنطقة".

وأوضحت الوزارة أن المقبرة عائدة "لشخص يدعي +توتو+ و زوجته +تا شريت إيزيس+ التي كانت تشغل منصب عازفة الصلاصل (الشخشيخة) الخاصة بالآلهة حتحور".

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وأكدت أن "المقبرة في حالة جيدة من الحفظ وتتميز بجمال نقوشها وألوانها الزاهية".

وعثر "على تابوتين من الحجر الجيري بداخلهما دفنات آدمية، بالاضافة إلى مجموعة من دفنات الطيور و الحيوانات المحنطة مما يشير إلى أن المقبرة قد أعيد استخدامها في عصور لاحقة كجبانة للحيوانات والطيور".

وغالبا ما تعلن اكتشافات أثرية في مصر، غير أن السلطات تواجه اتهامات بالتقصير والإهمال في حفظ هذه القطع الأثرية، فضلا عن انتقادات تتحدث عن افتقار بياناتها إلى الدقّة العلمية.

وقد تراجعت السياحة في مصر إثر ثورة العام 2011 على وقع الاضطرابات السياسية. وشهد القطاع تحسنا نسبيا سنة 2018.