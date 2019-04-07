- 1/2
- 2/2
وقال أمانو، في مؤتمر صحفي بواشنطن، إن "الوكالة الدولية تحض السعودية على توقيع اتفاق ضمانات شامل تؤكد بموجبه عدم تحويل المواد النووية لاستخدامات تتعلق بالأسلحة"، وذلك وفقا لوكالة "فرانس برس".
© REUTERS / ADNAN ABIDI
وأوضح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "اقترحنا على السعودية فسخه واستبداله باتفاق الضمانات الشامل، وهي لم ترفض ولم توافق، وتفكر بالأمر حاليا. نحن بالانتظار"، وأكد أن المملكة "في الوقت الحالي لا تمتلك المواد. لذا، لا يوجد انتهاك".
وأفاد أمانو أن "السعودية قد تستورد مواد نووية بحلول نهاية العام"، رغم أنه أشار إلى أن المشاريع النووية عادة ما تواجه تأخيرا.
وكشفت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، الأربعاء الماضي، أن "السعودية أوشكت على الانتهاء من بناء أول مفاعل نووي على أراضيها، وأظهرت صور للأقمار الصناعية المرافق النووية قيد الإنشاء في البلاد".
فيما قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنه لن نسمح للسعودية أن تصبح قوة نووية. وأجرى بومبيو، حوارا مع قناة "سي بي إس" الأمريكية، مساء الجمعة الماضي، جاء فيه أن الإدارة الأمريكية لن تسمح للمملكة العربية السعودية بأن تصبح قوة نووية وتهدد إسرائيل.
وأكدت القناة العبرية الـ"13" العبرية، أن وزير الخارجية الأمريكي قد شدد على أن بلاده لن تسمح للسعودية أن تصبح قوة نووية، وتهدد الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل معا.
وسبق أن تعهد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بأن حكومة بلاده ستسعى للحصول على أسلحة نووية في حال امتلاك إيران ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة الطاقة الذرية توجه طلبا عاجلا إلى السعودية بشأن مفاعلها النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.