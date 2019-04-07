- 1/2
- 2/2
© Sputnik . Ekatrina Shesnokova
وقام "حزب الله" بحملة إعلامية على جنبلاط بسبب مواقفه من سوريا فما كان من الأخير أن رد على الحزب قائلا "تكون وحدة الإمرة الأمنية والدفاعية في مواجهة الأعداء للجيش اللبناني فقط".
وأدى التوتر بين الطرفين إلى التشويش على زيارة قام بها وزير الصحة جميل جبق (المحسوب على حزب الله) لمنطقة راشيا، حيث قرر الحزب التقدمي مقاطعة الزيارة، قبل أن يعود ويقرر المشاركة من خلال عدم ترك الساحة بحسب الصحيفة.
وكشف المصدر أن الحزب ألغى افتتاح قسم جراحي، كان من المقرر أن يدشنه جبق. وأفاد المصدر بأن حزب الله نفذ انتشارا أمنيا في محيط اللقاءات التي قام بها جبق، مشيراً إلى أن الحزب حشد حلفاءه في الساحة الدرزية لإنجاح الزيارة.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة تكشف عن توتر سياسي بين حزب الله وجنبلاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.