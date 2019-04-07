صحيفة: الدول الغربية حولت حفتر إلى أقوى رجل بعد تدمير ليبيا

© AP Photo / Mohammed El-Sheikhy, File

قالت صحيفة "صندي تلغراف" البريطانية، في تقرير لها بعنوان "المهمات الفاشلة في ​ليبيا​"، إن الفوضى تسود ليبيا وتجعلها ساحة سياسية واقتصادية للتطرف.

وأشارت الصحيفة إلى أن العاصمة الليبية ​طرابلس​ أصبحت الآن مهددة وتحت رحمة رجل قوي جديد هو الجنرال ​خليفة حفتر​.

وأضافت أن الوضع في ليبيا كارثي بسبب التدخل الغربي الفاشل في البلاد، فمن جهة، ساعدت الدول الغربية في إسقاط ​معمر القذافي​، لكن من جهة أخرى، لا تريد هذه الدول بناء دولة حقيقة في المستقبل".

واعتبرت أن "ما فعلته الدول الغربية في ليبيا هو ما وصفه الرئيس الأمريكي السابق، ​باراك أوباما،​ بأنها ثورة زهيدة، فقد كلفت العمليات العسكرية فيها مليار ​دولار​ وعددا قليلا من الضحايا، ولكن المخابرات الغربية غاب عنها حجم الانقسام بين القبائل، كما عاب أوباما على ​فرنسا​ و​بريطانيا​ عدم الاستثمار في إعادة بناء ليبيا".

واختمت الصحيفة بالقول "إن التدخل لا معنى له إذا لم يصحبه التزام بأن ترافقه عملية إعادة ​البناء​. فالاضطرابات في ليبيا تزيد من متاعب ​أوروبا​ من خلال ​أزمة اللاجئين​".