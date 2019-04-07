صحيفة: الدول الغربية حولت حفتر إلى أقوى رجل بعد تدمير ليبيا

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© AP Photo / Mohammed El-Sheikhy, File
وأشارت الصحيفة إلى أن العاصمة الليبية طرابلس أصبحت الآن مهددة وتحت رحمة رجل قوي جديد هو الجنرال خليفة حفتر.
وأضافت أن الوضع في ليبيا كارثي بسبب التدخل الغربي الفاشل في البلاد، فمن جهة، ساعدت الدول الغربية في إسقاط معمر القذافي، لكن من جهة أخرى، لا تريد هذه الدول بناء دولة حقيقة في المستقبل".
واعتبرت أن "ما فعلته الدول الغربية في ليبيا هو ما وصفه الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، بأنها ثورة زهيدة، فقد كلفت العمليات العسكرية فيها مليار دولار وعددا قليلا من الضحايا، ولكن المخابرات الغربية غاب عنها حجم الانقسام بين القبائل، كما عاب أوباما على فرنسا وبريطانيا عدم الاستثمار في إعادة بناء ليبيا".
واختمت الصحيفة بالقول "إن التدخل لا معنى له إذا لم يصحبه التزام بأن ترافقه عملية إعادة البناء. فالاضطرابات في ليبيا تزيد من متاعب أوروبا من خلال أزمة اللاجئين".
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