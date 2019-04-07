«جوجل» تشتري الجزء الأكثر أهمية من «الإنترنت»

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
تستمر شركة جوجل في تطوير كابل Curie، وهو خط بحري جديد يمتد من كاليفورنيا إلى تشيلي، والذي يشكل أول كابل خاص عابر للقارات يتم بناؤه من قبل شركة كبرى غير عاملة في مجال الاتصالات.
كما مولت جوجل بالكامل عدداً من الكابلات داخل القارات، مما جعلها واحدة من أوائل الشركات التي تقوم ببناء خط بحري خاص بها بالكامل.
وتتجه جوجل إلى امتلاك 10433 ميلاً من الكابلات البحرية الدولية عند اكتمال كابل Curie في وقت لاحق من هذا العام.
ويصل المجموع الكلي إلى 63605 أميال عند تضمين الكابلات التي تمتلكها بشكل مشترك مع فيس بوك ومايكروسوفت وأمازون.
واستحوذ مزودو المحتوى على أكثر من نصف إجمالي الطلب على حركة مرور البيانات في المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ خلال 2017.
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