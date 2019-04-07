شكرا لقرائتكم معسكر ماي متفائل باتفاق مع كوربن وحزب العمال يطالبها بسياسة «مرنة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - أ ف ب، رويترز | منذ 9 ساعات في 7 أبريل 2019 - اخر تحديث في 6 أبريل 2019 / 20:34

أعلن وزير المال البريطاني فيليب هاموند أن الحكومة لا تضع أي «خطوط حمراء» في محادثاتها مع حزب العمال المعارض، لإنهاء مأزق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت). لكن الحزب المعارض طالب رئيسة الوزراء تيريزا ماي بانتهاج سياسة «مرنة» تتيح التوصل الى تسوية.



وقال هاموندك «نهجنا حيال هذه النقاشات مع حزب العمال هو أن لا خطوط حمراً لدينا. نتوقّع تبادل مزيد من النصوص مع حزب العمال، لذلك إنها عملية متواصلة وأنا متفائل بأننا سنتوصّل إلى شكل من أشكال التفاهم».

وخاطب زملاءه في حزب المحافظين الحاكم، قائلاً: «علينا أن نظهر انفتاحاً في الاستماع إلى اقتراحات الآخرين، ويقدّم بعضهم في حزب العمال اقتراحات أخرى».

في المقابل، أكدت وزيرة داخلية الظلّ في حزب العمال دايان آبوت أن حزبها منخرط في المحادثات «بحسن نيات»، مستدركة أن «فريق ماي يبدو غير مستعد للتنازل» في شأن خطوط حمر تتمسك بها ماي، بينها انتهاء عضوية بريطانيا في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي أو السوق الموحدة.

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وأضافت: «هناك قلق من أن الحكومة لا ترغب في تعديل الإعلان السياسي»، في إشارة إلى الجزء في اتفاق ماي الذي يحدد شكل العلاقات المستقبلية مع الاتحاد. وتابعت: «ليست هناك خطوة من الحكومة تجاه المفهوم الفعلي للإعلان السياسي، وهذا هو المفتاح. ربما على الحكومة أن تبدي مرونة أكبر ممّا أبدته حتى الآن».

وطلبت رئيسة الوزراء البريطانية من الاتحاد تأجيل «الطلاق» إلى 30 حزيران (يونيو) المقبل، لمنع خروج لندن من دون اتفاق. لكن التكتل يصرّ على ضرورة أن تقدّم ماي أولاً خطة قابلة للتنفيذ، لتأمين اتفاق على «بريكزيت»، بعدما رفضه مجلس العموم (البرلمان) البريطاني 3 مرات.

وعلى رغم تعثر المحادثات حول «الطلاق»، بدأت المملكة المتحدة إصدار جوازات سفر لا تحمل إشارة «الاتحاد الأوروبي». وكان مقرراً أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد في 29 آذار (مارس).

وأعلنت ناطقة باسم وزارة الداخلية أن جوازات سفر باللون الأحمر الخمري «لا تحمل عبارة الاتحاد الأوروبي على غلافها، وُضعت قيد التداول في 30 مارس الماضي». وأضافت: «بغية تصفية المخزون المتبقي، سيستمرّ إصدار جوازات سفر تتضمّن عبارة الاتحاد الأوروبي لمدة وجيزة بعد هذا الموعد». وأكدت أن وجود العبارة أو غيابها لا يؤثر على قدرة حامل الوثيقة على السفر.

وأثارت هذه الخطوة ردود فعل على مواقع للتواصل الاجتماعي. وعلّق أحدهم في «تويتر»: «جيد أن نعرف ذلك. عليّ أن أجدّده (الجواز) وأنا متلهّف لرؤية هذه العبارة السرطانية تُسحب عن جواز سفري». لكن سوزان هندل بارون تساءلت: «ما زلنا في الاتحاد الأوروبي. لماذا لا يعكس جواز سفري الجديد ذلك»؟ وأعربت عن «استياء جدي».